パーソルホールディングスは1月23日、同社が提供する小中学校向けキャリア教育プログラム「"はたらく"を考えるワークショップ」が、令和7年度「いーたいけんアワード(青少年の体験活動推進企業表彰)」の優秀賞を受賞したことを発表した。"はたらく"を考えるワークショップ「"はたらく"を考えるワークショップ」は、全国の小学校・中学校に無償で提供している小学4年生から中学3年生を対象にしたキャリア教育プログラム。同グループ