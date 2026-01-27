ハル・シティのMF平河悠25歳の日本人ウインガーが見せた衝撃ドリブルが、サッカーの母国を沸かせている。英2部ハル・シティに所属する25歳MF平河悠が、第29節スウォンジー・シティ戦に出場。スピードに乗った“4人抜き”ドリブルを見せると、日本人ファンからも称賛が相次いでいる。左サイドでボールを受けた平河。ハーフウェイライン辺りから一気にスピードに乗ってDFを置き去りにすると、中央にカットインして、追ってきたDF