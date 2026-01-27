お笑いコンビ「中川家」の剛（５５）と礼二（５４）が２７日、都内で行われた医薬品メーカー・ツムラの「５０歳からのフレイル川柳」発表会に登場した。「フレイル」とは、加齢により体力・気力が低下した状態。ツムラは早期の対策を呼びかけるプロジェクトの一環として、川柳を募集した。中川家もニッポン放送「ザ・ラジオショー」で川柳を募集。特別賞「中川家ザ・ラジオ賞」に、「覚えてる五分前より五年前」を選んだ。