Pontaを運営するロイヤリティ マーケティングは1月26日、「2026年のお金と投資に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年12月23日〜12月26日、国内在住20〜50代の働く男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○2026年、お金に関してはどんな年になりそうか2026年についてお金の面でどんな年になりそうか尋ねたところ、「引き続き我慢の年」(37.4%)、「守りを固める年」(23.7%)が上位となった。約6割が"節約・防衛モード