俳優の池松壮亮（35歳）が、1月24日に放送されたトーク番組「豊臣兄弟！トークスペシャル 仲野太賀×池松壮亮」（NHK総合）に出演。10代の頃から親交のある仲野太賀が大河ドラマの主役に抜擢されたことに「あそこに到達したんだ！ということに、あまりにもうれしくて」と喜んだと語った。NHK大阪ホールで、大河ドラマ「豊臣兄弟！」の初回放送が行われた際に、主演の仲野太賀と池松壮亮によるトークショーも開催され、その様子が放