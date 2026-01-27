近畿地方は、今夜遅くなると北部から広く雨や雪が降り、29日(木)と30日(金)は大雪の恐れがあります。早めに備えておきましょう。今日27日(火)は中部や南部で日差しあり一週間ぶりに気温が二桁の所も今日27日(火)の近畿地方は、北部では雲の多い天気が続き、日中も弱い雨や雪の降る所がありますが、中部や南部では日差しの届く所が多いでしょう。日中の気温は、各地で昨日より高くなり、中部や南部では10℃前後まで上がる見込みで