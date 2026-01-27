浅田舞＆真央姉妹が、2月1日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00※一部地域を除く）に出演する。【番組カット】鶴瓶＆さんまも参戦！浅田舞＆真央姉妹と爆笑トークグレー＆ブラウンのワンピースというシックな装いで登場した、舞＆真央姉妹。黒柳は「しばらくでしたね！」と久々の再会を喜ぶが、現在、舞が37歳、真央が35歳だと聞いて「えー