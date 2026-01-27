お笑いコンビ・中川家（剛さん、礼ニさん）が、「50歳からのフレイル川柳」受賞作品発表会に、審査員として登壇しました。フレイルとは、加齢によって体力・気力が低下した状態のことです。 【写真を見る】【 中川家・礼二 】昨日のご飯「なんやったっけな...」頭と身体の衰え実感「握力が低下している」審査員賞の「中川家ザ・ラジオ賞」を受賞したのは、「覚えてる五分前より五年前」（愛知県40代さごじ