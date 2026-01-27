福井県警は２７日、福井大学付属国際原子力工学研究所教授の男（５６）を不同意性交容疑で逮捕した。「弁護士と話すまで話せない」と供述しているという。発表によると、男は昨年３月、福井県外の宿泊施設で、３０歳代の知人女性に性的暴行を加えた疑い。女性からの届け出を受けて県警が捜査していた。男は原子力防災が専門。２０１１年３月の東京電力福島第一原発事故の直後、国の現地対策本部で、負傷者の搬送方法の検討な