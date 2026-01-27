タレントの川崎希が26日に自身のアメブロを更新。子ども達への定番となっているプレゼントを紹介した。この日、川崎は次女のために「ジャンピンが届いたよ〜」と報告。「アレクと組み立てして完成っ」と夫でタレントのアレクことアレクサンダーと組み立てたことを明かした。続けて、このおもちゃについて「わが家でジャンピン買うのは3回目で、毎回生後半年のプレゼントであげてるんだ」と説明し、長男と長女にも過去にプレゼント