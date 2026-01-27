28日(水)以降再び冬型の気圧配置になる見込みです。その後週末にかけては北陸など日本海側では、発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。大雪に注意、警戒が必要です。28日午後9時の予想天気図です。次第に冬型の気圧配置になる見込みです。29日(木)午前9時には冬型の気圧配置がさらに強まり、日本海での等圧線の間隔が小さくなっています。30日(金)には冬型がさらに強まりそうです。北陸の上空およそ1500メートルでは、週の後半