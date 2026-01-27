衆院選の立候補者数（前回まで）現行憲法下の衆院選で立候補者数が最も多かったのは、民主党が下野し自民党が政権復帰した2012年の第46回衆院選で、重複立候補を除いた実数は1504人だった。現行の小選挙区比例代表並立制が導入された1996年の第41回が1503人で2番目に多く、これ以降は千人を下回ったことはない。前回2024年の第50回は1344人だった。12年は民主の分裂に加え、自民、民主の二大政党の間に割って入る「第三極」を