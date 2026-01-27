ロッテは27日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」に、2026年新メンバーとしてAYANE、HARUHI、KOHARU、MASHIRO、MIKOTO、MIU、NAHO、YUIの8名が加入することになったと発表した。2026年のM☆Splash!!は、新メンバー8名を加えた計22名で活動。新メンバーオーディションは、2025年10月6日から17日まで募集を行い、11月4日・5日に最終審査を実施した。その結果、総応募数220名の中から、上記8名が2026