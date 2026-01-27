【モデルプレス＝2026/01/27】日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模のサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が、3月26日21時より映像配信サービスLeminoにて独占無料配信決定。同日より投票サイトにて国民投票も開始される。【写真】LAPONE、男女グループ混合の全員集合ショット◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」3月26日より配信開始本シリーズはJO1、INIやME:Iなど