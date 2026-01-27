【モデルプレス＝2026/01/27】歌手の華原朋美が1月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】激痩せ話題の51歳歌手「思わず二度見」新鮮なベリーショート姿◆華原朋美、新ヘアスタイル披露華原は「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」「髪切っちゃったっ」とつづり、新しいヘアスタイルで撮影した写真を投稿。肩から鎖骨あたりまであった髪をばっさりとカット