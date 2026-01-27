高度な職人技と洗練された航海性能を併せ持つスカンジナビアデザインのクルーザー「Viknes 10」が、日本国内で初めて正規販売されることが決定した。ノルウェー発のモーターボートブランド、Viknes（ヴィクネス）のディーラー契約を国内で結んだのは兵庫県西宮市のオカザキヨットであり、同モデルは2026年3月より販売が開始される予定である。また、ジャパンインターナショナルボートショー2026（3月19日〜22日、横浜ベイサイドマ