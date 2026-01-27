ロッテの益田直也投手が２７日、改修が進むＺＯＺＯで自主トレを公開し、キャッチボールなどで汗を流した。残り「２」に迫り、今季の達成が見込まれる通算２５０セーブに向けては「早く達成して、ひっそりと練習したいんで。早く達成できるように頑張りたい」と、意気込んだ。２月１日から行われる石垣島での２軍キャンプに参加する鉄腕は、「去年の入りは全くダメだったが、今年はかなり良いと思います。キャンプインした