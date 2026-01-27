お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。病院でのハプニングを伝えた。近藤は、「首が調子悪くて」病院へ行ったことを告白。しかし「NoProblemo（＝問題ない）」と書かれた服を着て行ってしまったため、「お医者さんじゃあなんで来た？って感じだっただろうな」と振り返った。そのことに気づいたタイミングは「診察終わってから」と明かし、「みんなも健康と服の文字のTPOには気