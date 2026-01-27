静岡県長泉町で昨年１２月にあった緊縛強盗事件で、県警は２７日、新たに神奈川県の男子高校生（１７）を、住居侵入と強盗致傷の疑いで逮捕した。事件の実行役を斡旋（あっせん）する「リクルーター役」だったとみて調べている。発表では、高校生はすでに逮捕された４人と共謀し、昨年１２月２２日、同町の建設会社兼住宅に侵入。夫婦を粘着テープなどで縛り、夫（８３）を負傷させ、約１０００万円を奪った疑い。認否を明らか