私はマユ（26）。旦那のコウジ（26）と一緒に、実家に夕食を食べに行きました。兄・ナツキ（31）も家族を連れて来ていたのですが、義姉のアカネ（30）さんが財布を出したところ、その財布に私は見覚えがあったのです。数か月前に母に誕生日プレゼントとして郵送した財布とまったく同じです。アカネさんに聞くと「誕生日に義母からもらった」とのことでしたが……。信じたくはありませんが、母が私のプレゼントをそのままあげたので