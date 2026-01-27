「ヤングケアラー」とは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話」などを日常的に行っているこども・若者のこと。「こどもとしての時間」を引き換えにしているのではないかと、社会課題になっています。家族の事情や親の価値観が、ときに子どもの人生の進路を大きく左右することもあります。エピソード1：＜連れ子は元ヤングケアラー＞夜間中学の送迎は私がするの？30歳の主婦ユカ（仮名）さんは、夫と乳幼児3人の子ど