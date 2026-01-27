2月14日のバレンタインデーに向けて、静岡市の百貨店でバレンタインフェアが開かれています。 【写真を見る】バレンタインデーに向け、チョコレートの散歩道「ショコラプロムナード」 2月15日まで＝松坂屋静岡店 静岡市葵区の松坂屋静岡店で始まった「ショコラプロムナード」には、国内外から64のスイーツブランドが出店しています。 2026年のトレンドとなっているクッキー生地など