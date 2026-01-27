「日本らしい美しさで社会をより良くする」を掲げ、女性の社会進出や活躍を後押ししてきた、日本で最も伝統あるミス日本コンテスト。1月26日には第58回大会が開催され、13人のファイナリストの中から、ミス日本グランプリとミス日本「海の日」を登山家・野口健さんの娘である野口絵子さんがW受賞した。○ミス日本グランプリとミス日本「海の日」をW受賞ミス日本グランプリとミス日本「海の日」をWで受賞した野口絵子(のぐち えこ)