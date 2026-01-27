コーディルテクノロジーは1月23日、メールをLINEに転送するサービス「メール転送」にて、生成AIを活用した要約機能の提供を開始した。同サービスは、専用アドレスに届いたメールをLINEに転送するシンプルな仕組みであったが、長文読解の手間が課題となっていた。今回導入した新機能により、長文や多言語のメールも日本語の要約で素早く内容を把握できる。元の本文も同時に転送されるため、必要に応じて詳細を確認することも可能。