日本プロゴルフ協会（PGA）は、本年度のPGAシニアツアー競技およびグランド・ゴールドシニア競技について、開催日程および会場の変更・決定を発表した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？シニアツアー競技の国内メジャー「第65回日本プロゴルフシニア選手権大会 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP」は、当初予定されていた9月24日から27日の日程を変更し、11月12日から15日までの4日間開催となる。会場