衆議院選挙が27日公示され、愛知・岐阜・三重あわせて25の選挙区にはこれまでに102人が立候補を届け出ています。 【写真を見る】衆議院選挙公示 東海地方も選挙戦スタート 愛知・岐阜・三重で102人が立候補届け出（午前11時半時点）【衆議院選挙2026】 愛知県庁では午前8時半から立候補の受付が行われています。くじ引きで届け出順が決まると、それぞれの陣営の担当者は街頭演説をする際に必要な「腕章」などを受け取って