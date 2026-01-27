ブルボンは1月27日から期間限定で、京都府産焙煎宇治抹茶を使用し香り高く仕上げた"抹茶フェア"商品5品を発売する。ミニバームロール宇治抹茶「ミニバームロール宇治抹茶」は、ミニサイズのロールケーキを、香り高い京都府産焙煎宇治抹茶クリームで包んだ。「ブランチュール宇治抹茶」は、焙煎した京都府産の宇治抹茶を加えたクリームを、さっくりとしたラングドシャクッキーではさんでいる。ブランチュール宇治抹茶香ばしいクレー