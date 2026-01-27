日本百貨店は1月22日から、「いろいろ、いちご。」フェアを、食と雑貨のセレクトショップ「日本百貨店」で開始した。期間は3月5日まで。志保重おっきいイチゴ大福期間中の限定日には、福井県の老舗菓子店「志保重」のいちご大福を特別販売する。にほんばし總本店・しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月14日、しょくひんかん・あかれんが・おみやでは2月21日、にほんばし總本店では2月22日に販売する。そのほか、いちごスイ