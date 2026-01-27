SOMPOひまわり生命保険は1月26日、「ポイ活に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2025年11月17日〜11月20日、ポイ活ノンアクティブ層の20〜69歳の社会人男女1,257名を対象にインターネットで行われた。○「週1回以上ポイントを貯める」ノンアクティブ層7割超今回の調査は、「積極的にポイ活をしていると思わない」と答えた"ポイ活ノンアクティブ層"を対象に実施された。ノンアクティブ層でも「どのくらいの頻度でポイントを