¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç°é¤Á¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç½Ð¿È¤È¤¢¤ê¡Ö»ä°Ê¾å¤ËÅ¬Ç¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê