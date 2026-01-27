NTTドコモ モバイル社会研究所は1月26日、小中学生のスマートフォン所有についての調査結果を発表した。調査は2025年11月、全国・小学生及び中学生とその親1,200組を対象に行われた。○小中学生のスマホ所有率図1は、学年別に「子ども専用としてスマートフォンを持たせている割合」を示したものとなる。 小学5年生になると所有率は過半数を超え、さらに中学生では8割以上がスマートフォンを所有しており、多くの生徒が利用している