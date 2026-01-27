大阪府警は２６日、府内の７０歳代男性が株への投資名目で計約３億４０００万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。特殊詐欺捜査課によると、男性は昨年８月、実在する投資家が投資の助言をする動画を視聴したことをきっかけに、ＳＮＳで投資の指南者を名乗る人物などとのやりとりが始まった。「資産を５００％増やせる」と勧められ、株への投資や手数料の名目で１２月までに２０回にわたり、計約３億４０００万円