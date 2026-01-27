仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が2026年4月29日より全国公開されること発表された。情報の解禁とともに、ティザービジュアル、特報、そして要潤、賀集利樹、白倉伸一郎プロデューサーからのコメントが到着した。○『仮面ライダーアギト』オリジナルキャストが再び集結!仮面ライダー生誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷