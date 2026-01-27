プロ野球・ソフトバンクは27日、本拠地のみずほPayPayドームの新たな改修箇所と予定を公表。今季より新しい人工芝やLEDビジョンの設置、さらに防球ネットの張り替えの実施を明かしました。人工芝については、2017年に敷設した既存のものから、新しく「MS CRAFT BASEBALL TURF(エムエス クラフト ベースボール ターフ)」（ミズノ株式会社製）へ入れ替え。球団によると、新人工芝は、芝葉（パイル）が天然芝に近い形状に加工されたこ