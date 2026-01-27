2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーが発表された。『ラブパワーキングダム2』○『ラブパワーキングダム2』参加メンバー『ラブパワーキングダム2』に参加する男性メンバーは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた(岩城滉太/33歳)、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ(白鳥大珠/29歳)、モデルのたいせい(陸大成/25歳)、内科医