●これって違反? セーフ? 日常でついやりがちだけど、実は違反になる!?車・自転車・歩行者それぞれの“うっかりポイント”をクイズ形式で出題。答えと解説で、明日からすぐ役立つ交通ルールをやさしく確認していきます。イラスト/菅原県○【問題】「後ろが見えやすいから」と、助手席のヘッドレストを外したまま公道を走るのは…?1.ヘッドレストは好みの問題なのでセーフ2.違反になる可能性がある3.高速道路だけアウトで、一般道な