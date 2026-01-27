アンダーウェアブランドHIPSHOPは1月23日、PEANUTS(ピーナッツ)の仲間たちが野球ユニフォーム姿になった新コレクション「BASEBALL DESIGN」を、HIPSHOP各店、HIPSHOPオンラインストア、ZOZOTOWN、Rakutenその他ECモールで発売した。ラインナップ同コレクションは、通常のシリーズとは対照的なスポーティーなアースカラーのボディが特徴で、大人4サイズ(各2,800円)に加えキッズ2サイズ（各2,500円）も展開する。キッズサイズライ