ドレンティが運営するチョコレート専門店「D'RENTY CHOCOLATE」は1月21日から、2026年のバレンタインに向けた新商品として、看板商品「カカオベイクサンド」の新フレーバー「ソルトキャラメル」を、阪急うめだ本店と博多阪急の期間限定ショップ限定で販売開始した。カカオベイクサンド ソルトキャラメル同商品は、厚さ10mmのチョコレートを、特製のソルトキャラメルラングドシャでサンドした。北海道のめぐみを凝縮した生キャラメ