静岡県警のSNSで閉山中の富士山に登り、途中で動けなくなった中国籍の男性を救助する山岳遭難救助隊の映像が流れた。2026年1月27日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は相次ぐ閉山中の富士山登山の現状を特集したが、実効的な対策が必要だという。神社の私有地なので、すべて規制するのは難しいゲストの日本山岳ガイド協会理事長の武川俊二さんによると、冬季の富士山の通行禁止について「5合目から8合目の登山道は