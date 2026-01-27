「世界で最も美しい顔」に3年連続で選出されているタレントの林ゆめ（29）が、胸元あらわな白いドレス姿で登場し、「ありのままの自分でモテちゃう」とモテについての自信を明かした。【映像】29歳美女タレント、顔を両手で包み込みキス「目瞑って」恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加するメンバーのインタビュー映像が公開された。「まずは顔。で、まずは顔でみんな好きになる」。デコルテがあらわな色