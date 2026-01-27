嘘なんてつかずに「妻が作ってくれるんです！」って愛妻家キャラでいけばいいのに…なぜ自分の手柄に!?それにキャラ弁はさすがにやりすぎなのでは？ぼろが出るのも時間の問題かもしれませんね。【まんが】愛妻弁当を俺の手作りと吹聴する夫(ウーマンエキサイト編集部)