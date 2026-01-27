NGT48が「アイドル体験会」（2月1日、新潟市NGT48劇場）を開催することを、このほど発表した。応募受け付け中の「6期生オーディション」に関連した企画で、オーディションと連動しての開催は今回がグループ初になる。グループの公式ホームページによると、ヘアメーク担当による髪形アレンジ、メンバーの衣装着用体験、カメラマンによる撮影が行われる。キャプテン藤崎未夢（25）は「もし自分がファンの時にこのような機会があった