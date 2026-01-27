ヒューストン・ロケッツ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年1月27日（火）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 108 - 99 メンフィス・グリズリーズ NBAのヒューストン・ロケッツ対メンフィス・グリズリーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリズリーズがリード