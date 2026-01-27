ボストン・セルティックス vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月27日（火）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 102 - 94 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのボストン・セルティックス対ポートランド・トレイルブレイザーズがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはボストン・セルティック