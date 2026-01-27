¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BE:FIRST¤Î2021Ç¯11·î3Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGifted.¡×¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Á´À¤³¦Îß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¼«¿È6¶ÊÌÜ¤Î1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ê¥ì¥³ー¥É²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë ¢£¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBoom Boom Back¡×¡ÖMainstream¡×¡ÖShining One¡×¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ6¶ÊÌÜ ¡ÖGifted.¡×¤Ï2021Ç¯11·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¡ØBillboard JAPAN Áí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È JAPAN HOT 100¡Ù