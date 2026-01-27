ＰＬＡＮＴ [東証Ｓ] が1月27日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比32.1％減の3.1億円に落ち込み、10-3月期(上期)計画の11億円に対する進捗率は29.0％にとどまり、5年平均の46.5％も下回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.8％→1.2％に悪化した。 株探ニュース