『ジェシーの月曜大工』の新章スタート！中村獅童の2人の子ども達のため子供部屋を大改造！作業合計5日間！無理難題オーダーにジェシーの遊び心が詰まった凄技炸裂！◯みどころ中村獅童の2人の息子のためジェシーが子供部屋を大改造！子供服の収納にジェシーの遊び心が炸裂！世界にひとつだけのクローゼットが完成！物で溢れていた子供部屋が仕掛け満載！テーマパークのように生まれ変わる！子ども達も思わず「ジェシー天才じゃん