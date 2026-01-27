味千ラーメンチェーンを運営する重光産業の味千出前隊ボランティアが、熊本市の社会福祉法人「慈愛園」でラーメンを振る舞いました。 創業40周年を記念した社会貢献の一環でこれまでも東日本大震災や熊本地震、熊本豪雨などで炊き出しを行ってきました。通算250回目の活動となり、この日は300杯ほどを用意したということです。