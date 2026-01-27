ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。元WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級3位の岩田翔吉（29＝帝拳、15勝12KO2敗）はWBC同級王者ノックアウトCPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）に挑戦する。岩田は昨年3月13日の初防衛戦でレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）に判定負けして陥落。同年10月4日の再起戦で7回KO勝ちして