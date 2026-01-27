Image: アイ・オー・データ機器 この方向性も面白い！ノートPCのストレージ不足を救ってくれる外付けSSD。ちょっとしたデータ受け渡しにも便利だし、とりあえず1本持っておくと安心できますけど、みなさん何基準で選んでます？だいたいは容量と価格とのバランス、いわゆるコスパ重視だと思うのですが、もし安全にデータを持ち運びたい！と願うなら、アイ・オー・データの新作SSDは要注目。「